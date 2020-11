MULTE E CHIUSURE

BELLUNO Sanzionati 14 giovani per assembramento in via Sottocastello, in città. Chiusi per cinque giorni due locali. Troppe persone all'interno di un market in via Tiziano Vecellio: imposta la chiusura per cinque giorni. Continuano senza soluzione di continuità i controlli da parte di polizia e carabinieri riguardo alle normative anti contagio disposte dal Governo. E, ancora una volta, nella buia e fuori via Sottocastello l'assembramento non consentito è stato oggetto di un'operazione di controllo.

GUARDIA ALTA

Coordinati dalla Prefettura proseguono, dunque, in modo serrato i servizi straordinari interforze di controllo del territorio disposti in funzione anticovid dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale sono molte le pattuglie che, quotidianamente, setacciano le vie della città per verificarne il rispetto delle norme per prevenire e contrastare la pandemia. In particolare nei fine settimana non è stata ancora abbassata la guardia. Ed è probabile che i servizi di questo tipo vengano messi in atto anche nei prossimi fine settimana

LA QUESTURA

Nella giornata di sabato 28 novembre, sono stati effettuati svariati controlli, diretti dal dirigente dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, dottor Federico Farris, sia ai locali di Belluno che delle zone limitrofe. Particolare attenzione è stata posta in via Sottocastello dove è stato trovato un gruppo di 14 giovani che sono stati sanzionati poiché generavano assembramento. All'atto del controllo alcuni di essi erano intenti a consumare bevande alcoliche e, inoltre, indossavano in modo scorretto i prescritti dispositivi di protezione individuale. Uno di essi, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato sanzionato perché colto in stato di manifesta ubriachezza in un luogo pubblico o aperto al pubblico. I controlli sono stati estesi anche agli esercizi pubblici e, in tale occasione, è stata disposta la chiusura provvisoria per cinque giorni di due di essi, in quanto non rispettavano i limiti massimi di compresenza di clienti o erano sprovvisti di apposito cartello sul numero massimo di presenze consentite, così come prescritto dalle recenti normative finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19.

I CARABINIERI

Ancora sabato, nel tardo pomeriggio, l'attenzione dei carabinieri dediti al servizio straordinario di vigilanza, è stata catturata da un numero cospicuo di autovetture, all'esterno del market M.P con sede legale a Conegliano, ma operativo a Belluno in via Tiziano Vecellio. Il gestore aveva omesso di controllare e dilazionare gli accessi, cosicché all'interno del grande negozio c'erano 120 persone anziché le 90 al massimo, consentite. Il negozio è quindi stato fatto chiudere per cinque giorni.

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA

