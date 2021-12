Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE VERIFICHEVENEZIA Quando gli avventori erano entrati nel suo locale, lui aveva diligentemente controllato i loro green pass. Tutti in regola con il lasciapassare verde rinforzato, si erano potuti accomodare per pranzare. E così avevano verificato anche gli agenti della Polizia locale arrivati nel ristorante di Mestre per un controllo a campione. Peccato che a non avere il super green pass fosse proprio il titolare nel locale....