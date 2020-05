JESOLO «Ci dispiace per la multa, ma noi abbiamo invitato il cliente a non bere il caffè in spiaggia». Sono stati tra i primi ad avviare la stagione, aprendo i battenti ancora lo scorso febbraio. Ora sono tra i primi a credere nel rilancio della città e ad aprire la loro attività anche se solo per la vendita per asporto. Sono i gestori del chiosco Tango, sulla spiaggia di piazza Mazzini, uno dei più frequentati dell'arenile. Anche ieri, nonostante il vento e le poche presenze, i gestori erano regolarmente al loro posto. Ed è a poca distanza da questo esercizio che lo scorso primo maggio un uomo residente a Cittadella, è stato sanzionato dagli agenti della Polizia locale: poco prima aveva preso un caffè per asporto, bevendolo a poca distanza dal chiosco nonostante le raccomandazioni dei titolari. Gli agenti, inoltre, hanno accertato che l'uomo proveniva da fuori provincia, senza che sussistessero i motivi di lavoro, stato di necessità e sanitari. Le sanzioni, vista la normativa, sarebbero state due ma i vigili usando il buon senso e ne hanno applicato una sola. «Dispiace per l'episodio dicono dal chiosco però noi avevamo invitato il cliente a non bere sulla spiaggia il caffè. Attorno al locale abbiamo appeso diversi cartelli con il regolamento per la vendita da asporto, comprese le indicazioni sugli obblighi di indossare mascherina e guanti. Abbiamo delimitato tutti gli spazi comuni con un nastro e realizzato un percorso di accesso specifico per ritirare il cibo e lasciare la postazione di consegna. Abbiamo fatto tutto quello che doveva essere fatto e accedere al banco non è possibile. Stiamo facendo il possibile per dare un servizio, ovviamente dispiace per l'accaduto: speriamo di poter servire presto il caffè al banco». Per il momento il chiosco continua con il servizio per asporto, anche ieri nonostante il vento. «Il 1. maggio e sabato concludono abbiamo visto più movimento. Dobbiamo avere ancora un po' di pazienza, poi torneremo alla normalità». (g.bab.)

