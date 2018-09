Mucca pazza: 60enne uccisa in pochi mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIATREVISO Il morbo della famiglia della mucca pazza torna a uccidere. La malattia, rarissima, ha colpito una 60enne che abitava nella prima cintura urbana di Treviso. A metà luglio era stata ricoverata nell'unità di Neurologia del Ca' Foncello. All'inizio sembrava aver sviluppato una forma di demenza senile. Si era rivolta all'ospedale proprio per questo. Aveva vuoti di memoria e non riusciva più a rispondere nemmeno alle domande più semplici. Il tutto nel giro di pochi mesi. Una cosa inspiegabile. Tanto più che la donna non...