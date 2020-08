IL CASO Msc Crociere, la compagnia fondata da Diego Aponte e da qualche anno a capitale interamente svizzero che serve Caraibi, Golfo, Sud Africa, Sud America, Asia e Mediterraneo, per l'Italia ha deciso di ripartire con sei porti: Genova, Trieste, Civitavecchia, Napoli, Bari e Palermo. Venezia, che è una delle sedi operative principali di Msc, non c'è, almeno fino a fine ottobre; idem per gli Stati Uniti e per l'Estremo Oriente. La compagnia spiega che per ridurre al minimo il contatto con altre persone, anche durante il viaggio per raggiungere il porto d'imbarco, ha dato la possibilità di inserire all'interno del biglietto anche il parcheggio in porto. Il nuovo protocollo operativo, inoltre, è stato sviluppato per tutelare la salute e la sicurezza degli ospiti, dell'equipaggio e delle comunità locali raggiunte dalle navi della Compagnia, soddisfacendo pienamente le prescrizioni dei principali organismi nazionali e internazionali. La Compagnia si è impegnata a garantire ogni aspetto del viaggio dei propri ospiti: dalla prenotazione all'imbarco, dallo svolgimento della vita di bordo al ritorno a casa. Nella fase iniziale di ripresa delle operazioni, le due navi Msc Crociere che opereranno in Mediterraneo per questa stagione estiva (l'ammiraglia Msc Grandiosa e Msc Magnifica) accoglieranno solo ospiti residenti nei Paesi Schengen. A chi aveva già prenotato per una delle crociere previste nel Mediterraneo, e cancellate fino al 31 ottobre, verrà offerto un voucher Future Cruise Credit (Fcc) e un credito da utilizzare a bordo fino a 400 euro, validi su qualsiasi nave con qualsiasi itinerario della flotta Msc fino a 18 mesi dalla data di emissione. (e.t.)

