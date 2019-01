Mozione delle Mosco: «Videosorveglianza nelle scuole»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTORilancia la proposta di installare telecamere di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nonché nelle strutture socio-assistenziali che accolgono anziani, disabili e minori in situazioni di disagio, il consigliere di opposizione Eleonora Mosco (F.I.). E lo fa tramite una mozione protocollata ieri mattina affinché a discutere sia il consiglio comunale. «Anche in questi ultimi giorni sono state scoperte violenze perpetrate da insegnanti. In Italia circa 100.000 bambini subiscono ogni anno maltrattamenti,...