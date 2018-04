Mozione contro le previsioni al massimo rialzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA L'acqua alta a 150cm prevista per il 31 marzo scorso ha fatto infuriare tutti. Del resto, Pasqua è anche un'opportunità di business ed è bastata una comunicazione elevata e data forse con troppo anticipo da parte del sito ilmeteo.it (150 cm) per mandare nel panico la città, mentre il centro previsione maree rimaneva su un più prudenziale valore di 125cm. Il vicepresidente del Consiglio comunale Giovanni Pelizzato, assieme alla consigliera dem Monica Sambo non ci stanno e hanno depositato ieri una mozione. I due consiglieri...