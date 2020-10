MOVIDA

VENEZIA La mascherina aveva deciso di non indossarla, anche se le 18 erano passate da un po', anche se si trovava in uno dei punti di richiamo più affollati della città, in particolare il sabato sera.

L'ARRESTO

È iniziata così la nottata di follia di un ventenne messicano, conclusa poi con un arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, intorno a mezzanotte e mezza, si trovava in Campo Santa Margherita. Dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ha iniziato a diventare molesto, tanto che un altro ragazzo, stanco delle sue provocazioni, l'ha invitato a darsi una regolata. Ne è nata una lite, anche perché il giovane messicano sembrava rifiutarsi di indossare la mascherina.

La zuffa ha attirato l'attenzione di una pattuglia delle volanti, sul posto per i servizi di controllo alla movida veneziana. Lo straniero, però, invece che calmarsi, ha reagito provocando i poliziotti, tossendo loro addosso. Il ventenne a quel punto si è dato alla fuga, gli agenti l'hanno seguito fino a una calle cieca. Il giovane non si è fermato nemmeno qui, sferrando un pugno in faccia a un poliziotto (che ha riportato lesioni per una prognosi di 5 giorni).

Gli agenti l'hanno immobilizzato e arrestato appunto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

CONTROLLI DIFFICILI

Sempre nei luoghi della movida veneziana, tra i campi Santa Margherita e San Pantalon e la fondamenta degli Ormesini si sono dipanati nella serata di sabato i controlli degli agenti della polizia locale.

Una situazione non facile perché, se da una parte i baristi e i gestori dei locali si erano impegnati nel far rispettare tutte le prescrizioni imposte alle serate, dall'altra parte gli stessi protagonisti del sabato sera - i ragazzi - nella maggior parte dei casi non ne volevano sapere di rispettare le imposizioni, di mantenere la distanza sociale e indossare la mascherina.

Naturale, quindi, che si creassero i capannelli davanti ai locali, quegli stessi capannelli che con il nuovo Dpcm del Governo atteso per metà settimana potrebbero essere vietati imponendo la consumazione solo seduti ai tavoli, opportunamente distanziati tra di loro, come già avviene da dopo la riapertura di giugno.

500 IN CAMPO

Gli agenti della polizia locale, che in forze hanno lavorato per disperdere i gruppo di ragazzi, mettendo in atto una sorta di moral suasion prima di passare a vere e proprie denunce e multe (che sabato sera non sono state messe nero su bianco), si sono trovati a fare i conti con un muro di persone: circa 500 i ragazzi che popolavano le zone note del divertimento notturno nel centro storico della città d'acqua.

In attesa che sia chiaro il nuovo giro di vite imposto dal Governo per provare a rallentare un contagio sempre più in crescita, gli agenti della polizia locale non hanno aperto taccuini per multare i ragazzi della movida, anche perché in una situazione di simile assembramento - spiegano dal Comando generale della polizia locale di Venezia - sarebbe stato quasi impossibile individuare con chirurgica precisione chi stava violando in toto le regole, chi stava solo allentando l'attenzione e chi, invece, era fuori con amici ma rispettando ogni sorta di prescrizione anti-coronavirus.

L'attenzione del Comando - così come quella di tutte le altre forze dell'ordine - è quindi per quanto succederà nel prossimo fine settimana, il primo dopo la stretta annunciata da palazzo Chigi.

Con regole più ferree e distinzioni ben più nette e delineate, ecco che quindi anche la movida autunnale potrà inanellare le proprie multe per tutti quei clienti che non rispetteranno le restrizioni.

