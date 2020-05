I CONTROLLI

BELLUNO Fine settimana all'insegna dei controlli sia nelle piazze, per valutare attentamente i comportamenti dei cittadini in base alle normative per combattere la pandemia Covid ma anche sulle strade evitando incidenti e vigilando sull'applicazione delle norme del Codice della strada. E saranno una trentina le pattuglie messe in campo soprattutto nella zona del capoluogo, nel Feltrino e a Cortina d'Ampezzo.

Per organizzare i servizi in Questura si è tenuto un vertice delle forze di polizia. Il distanziamento sociale quale inderogabile parametro per la tutela della salute pubblica, e il conseguente rafforzamento dei controlli nei luoghi della movida finalizzati a evitare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

IL VERTICE

Sono queste le principali misure concordate dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e successivamente trattate in sede di Tavolo tecnico tenutosi in Questura alla presenza dei vertici delle forze di Polizia. Nel corso dell'incontro è stata sottolineata la necessità di scongiurare pericolosi assembramenti che, specie nel fine settimana, interessano i luoghi di aggregazione e i locali della movida. Il dispositivo, già attuato nello scorso weekend, si svolgerà nelle date del 29 - 30 maggio e lunedì 1 giugno, il quale vedrà in campo un significativo dispiegamento di Forze dell'ordine (circa 30 unità a giornata) le quali provvederanno a intensificare i controlli in un'ottica collaborativa e non solo meramente repressiva.

Tali servizi saranno attuati contemporaneamente nelle città di Belluno, Feltre e Cortina d'Ampezzo. Inoltre, come avvenuto per gli scorsi anni, con l'approssimarsi della stagione estiva si ripropone l'annoso problema dei comportamenti imprudenti posti in essere dai motociclisti. A tal fine sono stati predisposti mirati servizi, con pattuglie dedicate, nelle mattine di sabato 30 e domenica 31 maggio, nonché di lunedì 1 e martedì 2 giugno. Decisivo sarà, a riguardo, il responsabile atteggiamento dei cittadini Bellunesi i quali hanno interpretato al meglio le prescrizioni imposte dalla fase 1 dell'emergenza pandemica.

