MOVIDA E MOVITA

MESTRE Mentre gli assembramenti di alcuni locali fanno discutere, parte la MoVita. La campagna di comunicazione e promozione della salute, creata da Avis Veneto in collaborazione con la Regione nell'ambito della rete del benessere dei lavoratori Www, Wellness workers web, è rivolta ai giovani, che verranno intercettati soprattutto nei loro ambienti di ritrovo e divertimento. In tempo di Covid, e di stagione estiva che favorisce l'aggregazione, le azioni previste mirano a sensibilizzare i ragazzi sugli stili di vita corretti, sui comportamenti sani e responsabili per se stessi e per gli altri. Tra le diverse iniziative, il coinvolgimento dei locali nell'utilizzo di materiale informativo e nella diffusione del messaggio sui canali social, il contest fotografico Scatta la tua idea di rispetto, e ancora sketch, interviste, flash mob. «Si parte in questi giorni fino a settembre - annuncia il coordinatore del progetto Francesco Venturini - e ci saranno anche dei premi in palio». Per il presidente di Avis Veneto Giorgio Brunello «il momento è critico, Avis deve fare la sua parte, impegnandosi per la salute a promuovere un divertimento responsabile». L'assessore regionale alla Sanità e al Sociale Manuela Lanzarin ringrazia Avis, ricorda ai giovani che non sono immuni al rischio di contagio e parla di «senso civico, perché l'emergenza non è finita, e quindi seguire le indicazioni è una componente fondamentale, il presupposto per avere cittadini più solidali, dunque anche più inclini a donare il sangue. Il modello veneto di contrasto alla pandemia - aggiunge - si è dimostrato vincente perché poggiato sul sistema sanitario e sulla capacità delle persone di rispettare le regole».

SETTE LOCALI COINVOLTI

Oltre alle Avis del Veneto e al Gruppo Giovani dell'Avis regionale, al progetto hanno aderito diversi partner. «Su questi temi siamo sempre in prima linea, come per l'acquisto dei defibrillatori - dice Franco Polato, presidente del Silb (sindacato italiano dei locali da ballo) di Confcommercio Venezia - Tutte le discoteche di Jesolo parteciperanno, tranne il Vanilla Club che ha deciso di non aprire». I locali coinvolti sono quindi 7: Capannina Beach, Hierbas, King's Club, Il Muretto, Marina Club, Maxim, Gasoline. «Abbiamo ventimila imprese in difficoltà - spiega Filippo Segato, segretario di Appe Padova e Fipe Veneto (Pubblici esercizi) di Confcommercio Veneto - perché la gente esce per stare insieme, non per isolarsi, e gli esercenti vengono perfino additati come corresponsabili, mentre invece sono molto impegnati sulla socializzazione, che oggi rischia di essere in contrasto con le norme in vigore. Stiamo già individuando alcune realtà che facciano da locali pilota». E poi la segretaria della Cisl del Veneto, Anna Orsini: «È un appello alla responsabilità perché si può stare bene insieme anche adottando nuovi comportamenti, con positiva socialità». L'aspetto più ludico e divertente verrà affidato al progetto Riso fa buon sangue, prodotto dall'associazione Amici del cabaret. «Crediamo da sempre che la comicità e l'umorismo possano veicolare argomenti importanti e delicati come quello che stiamo vivendo», dicono Enrico Cibotto e Davide Stefanato, ideatori di «un format per sensibilizzare i giovani sui comportamenti virtuosi che abbiano alla base il rispetto». I comici Davide Stefanato e Francesco Damiano saranno presto a Verona e Vicenza (1 agosto), Treviso e Jesolo (2 agosto), Rosolina e Padova (8 agosto), Belluno (9 agosto).

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA