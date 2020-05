L'INIZIATIVA

CASTELFRANCO C'è chi pedala per le scale, chi invece lo fa mentre cucina, chi lo fa mentre disegna. In questo periodo di lockdown la società sportiva GS Freetime non si è persa d'animo e ha reinventato la mountain bike da casa attraverso concorsi, allenamenti a distanza e anche una staffetta 12 ore no stop sulla sella. «La mountain bike è uno sport di gruppo che fa dello stare insieme la sua forza spiega Ermanno Campagnaro, coordinatore del direttivo della società . In questo periodo di distanziamento sociale ci siamo prodigati per mantenere l'euforia del gruppo pur rimanendo a casa. Abbiamo cercato di stimolare i ragazzi a continuare ad allenarsi singolarmente e senza uscire di casa dando loro dei premi e creando delle sessioni virtuali di allenamento».

LE SESSIONI

Iniziative che hanno coinvolto tutti gli 80 iscritti che si sono dilettati ad allenarsi in forma virtuale guidati da un personal trainer e in una staffetta di un giorno sempre online sulla piattaforma Zoom. «Abbiamo iniziato la mattina alle 8 e c'erano sempre degli atleti collegati che correvano da casa su una bici a rullo o da spinning afferma Campagnaro . Si pedalava tutti assieme e chi non poteva usare la bicicletta si collegava anche solo per fare il tifo ed incitare gli altri. È stato un momento di squadra a distanza davvero bello e appassionante».

IL CONTEST FOTOGRAFICO

Tra le iniziative anche un contest fotografico che conferiva un gadget allo scatto dell'allenamento più divertente. «Il concorso ha avuto un successone, tutti gli iscritti hanno partecipato inviando la loro fotografia che poi è stata votata sulla nostra pagina Facebook spiega . Quella che ha ricevuto più consensi è stata una foto di un ragazzo che scendeva le scale del suo condominio in sella alla bicicletta». Dopo il via libera del Governo per praticare gli sport singolarmente anche all'aperto, GS freetime si è nuovamente reinventato proponendo, su iniziativa di un iscritto, un concorso a premi per chi faceva più chilometri all'interno del proprio Comune. Sul podio sono saliti un ragazzo di Vedelago che ha percorso 116 chilometri e una ragazza ha fatto 110 chilometri a Castelfranco. «Questa è stata un'iniziativa di un socio e la cosa fa ancora più piacere afferma -. Siamo riusciti a trasmettere lo spirito di squadra che è l'aspetto sul quale abbiamo spinto maggiormente. Ci siamo dati da fare come gruppo. La voglia di non mollare, di non mollarli da soli e coinvolgerli anche stando lontani sono stati gli aspetti che ci hanno spinto maggiormente». Il ritorno in sella ufficiale è arrivato venerdì con una corsa in notturna dalla sede della pista di Bike off Road nei pressi della Baita al lago fino al centro di Asolo. «È andata molto bene, eravamo in 36 e siamo partiti a gruppetti di 7 distanziati verso Asolo», conclude Campagnaro.

Lucia Russo

