Motus mundi riqualifica piazza De Gasperi

Taglio del nastro ieri mattina per la nuova sede di Motus Mundi centro per la mindfulness che si è trasferito in piazza de Gasperi al civico 32. Ad inaugurare il grande spazio, che occupa il primo piano del palazzo dove ha sede anche l'Ufficio Postale e che offre corsi per la riduzione dello stress, meditazione, yoga, pilates, feldenkrais, qi gong e taiji quan, il vicesindaco Arturo Lorenzoni e gli assessori Marta Nalin, Antonio Bressa e Andrea Micalizzi ed il questore Paolo Fassari con la vice Michela Bochicchio. «Abbiamo scelto di...