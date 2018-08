Motoscafo pirata sfiora motonave: paura tra i passeggeri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PIRATI DELLA LAGUNAVENEZIA Se le autorità aspettavano un'occasione per capire l'utilità di installare obbligatoriamente un segnalatore Gps a bordo di ogni barca, forse ciò che sta accadendo in questi giorni potrebbe dare il pretesto giusto per agire. Non si tratta infatti solo di velocità, ma di manovre spericolate che mettono a repentaglio la vita di molte persone.SCONTRO SFIORATOLa manovra azzardata per una stupida bravata è rischiata di costare cara ai quattro occupanti di un veloce motoscafo che domenica sera si è quasi scontrato...