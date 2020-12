VENEZIA Motoscafista,

appassionato delle moto e dei motori in generale, ma soprattutto una persona con il cuore d'oro amante della compagnia e degli amici. Quando, circa due settimane fa, aveva accusato i primi sintomi del Covid nessuno poteva nemmeno immaginare una simile tragedia. Invece Lucio Scarpa, detto Plinio, non ce l'ha fatta: è morto stroncato, all'età di 61 anni, dal Covid 19.

Le sue condizioni, dopo il ricovero in ospedale, si sono rapidamente aggravate. Non riusciva a respirare autonomamente e per questo è stato intubato. Un fisico forte il suo, apparentemente senza patologie o altri problemi particolari, che però non ha retto l'aggressività del virus. Al Lido la notizia del decesso ha lasciato tutti sconvolti senza parole. Plinio lascia la moglie Monica, socia della pasticceria Canton del Gallo in Gran Viale, e un figlio Leonardo di 29 anni. La famiglia abitava in via Sandro Gallo località Città Giardino. Era un motoscafista, conducente di taxi acqueo, tutt'ora in attività.

«Per me era come un fratello - ricorda commosso Giovanni Fabris Cri Cri -. Le prime avvisaglie della malattia sono stati dei colpi di tosse, ma in ospedale era arrivato con le sue gambe. Sono incredulo, era una persona d'oro. Mi veniva a trovare tutti i giorni al Beer Bante a San Nicolò. Gli voglio e gli vorrò sempre un gran bene. La sua caratteristica principale è sempre stata la disponibilità. Ci stringiamo tutti attorno alla sua famiglia. Il Lido perde una grande persona».

