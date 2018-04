Motori ibridi, entro due anni il test in Canal Grande e nei rii trafficati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITA'VENEZIA Svolta verde per la navigazione veneziana. Il Canal Grande, così come altre zone particolarmente trafficate della città, potranno diventare fruibili dai motori elettrici o ibridi, con l'avvio dell'iter entro due anni. Ad annunciarlo è stato ieri mattina alla Certosa l'assessore ai trasporti Renato Boraso, durante il convegno organizzato da Assonautica Venezia sulla mobilità acquea sostenibile: «Stiamo valutando un provvedimento con 24 mesi di tempo per cominciare a introdurre in certi canali la conversione a ibrido dei...