FELTRE Si spengono i motori ma non la solidarietà. Nelle scorse settimane il presidente del moto club Feltre, Daniele Gorza, ha annunciato lo spostamento, se sarà possibile, o l'annullamento dell'edizione 2020 della benedizione del motociclista. Un evento che si tiene tutti gli anni, la prima domenica di aprile, e che richiama nella nostra provincia migliaia di persone. Quest'anno, a causa dell'emergenza coronavirus, il presidente ed il consiglio direttivo del club hanno deciso che, se sarà possibile, verrà individuata una nuova data per lo svolgersi della manifestazione ma, se così non fosse, senza grossi patemi d'animo, sarà annullata e riprogrammata per il prossimo anno. In occasione di questa manifestazione però, il moto club di Feltre destina annualmente alcune risorse economiche ad una o più associazioni che operano nel territorio per il bene della comunità. «Anche se l'evento quest'anno non si dovesse tenere spiega il presidente Gorza a nome di tutto il direttivo -, abbiamo comunque deciso di fare la consueta donazione. Visto quanto sta accadendo, abbiamo deciso di destinare il contributo all'Usl Dolomiti. Sta affrontando un momento davvero difficile e riteniamo sia la scelta più giusta».

Non solo moto club Feltre. Sono numerose le associazioni del territorio feltrino che vogliono dimostrare la loro vicinanza all'azienda ospedaliera. Tra queste anche la sezione di Feltre dei donatori di sangue. Nei giorni scorsi il sodalizio guidato da Saverio Marchet ha promosso una raccolta fondi che, in pochi giorni, ha raggiunto gli oltre 35mila euro. «Quanto abbiamo raccolto sarà destinato all'Usl Dolomiti per affrontare l'emergenza sanitaria in corso spiega Marchet -. Abbiamo sentito la dirigenza e ci farà sapere come e dove investire queste risorse. Voglio ringraziare tutti i donatori e tutti coloro che hanno contribuito a questa raccolta che darà un piccolo ma significativo contributo per affrontare questo momento difficile». Attualmente le donazioni hanno avuto una flessione in quanto, essendo i reparti di chirurgia bloccati (sono garantite solo le urgenze ed alcuni interventi non rimandabili), il fabbisogno di sangue è limitato. E' evidente però che, non appena le chirurgie riapriranno e quindi ci sarà di nuovo necessità di sangue si aprirà un nuovo capitolo da affrontare: il rischio positività dei donatori.

