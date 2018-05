Moto ondoso, riparte la campagna Onda zero nei canali principali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Riparte l'operazione Onda zero , finalizzata a scoraggiare e reprimere la produzione di moto ondoso in città e nei canali lagunari . Lo ha annunciato il sindaco Luigi Brugnaro all'Ateneo Veneto, a margine della presentazione del libro Abbasso i tolleranti del direttore del Foglio, Claudio Cerasa e con il ministro Maria Elena Boschi.«Continueremo con Onda Zero - ha detto - , davanti al Bacino di San Marco, il Morosini, la Misericordia, San Michele e Murano. Ma anche Giudecca, Lido e Fondamente Nove saranno costantemente monitorate con...