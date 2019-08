Moto ondoso, controlli a tappeto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTO ONDOSOVENEZIA Come ogni anno, l'attività di controlli in acqua ha subito una intensificazione con l'avvicinarsi di Ferragosto, quando tutte le barche (anche quelle che sono sempre ferme) escono in laguna e in mare. In questi frangenti è buona norma andare piano almeno in laguna per evitare incidenti e quest'anno c'è un ulteriore buon motivo visto che le recenti ordinanze contro il moto ondoso hanno portato ad uno sforzo collettivo eccezionale da parte delle forze dell'ordine preposte ai controlli in acqua.PIÙ PATTUGLIEDa un mese a...