Moto contro camper Muore noto avvocato

JESOLOTerribile scontro sulla Caposile-Portegrandi, morto il noto avvocato Piero Santin. La tragedia che ha scosso tutto il territorio, dove il legale era molto conosciuto e stimato, è avvenuta nel pomeriggio di ieri. Avvocato principalmente civilista, con studio in piazza Brescia, aveva ricevuto l'incarico di seguire le sessioni d'esame per i giovani nuovi colleghi; non è escluso, dunque, che stesse rientrando proprio da Venezia, da una delle sue prime giornate con questo nuovo ruolo, quando è avvenuto il tutto. SCONTRO FATALESono passate...