SAN DONÀ (DDB) Tante iniziative a San Donà per celebrare le donne nel mese di marzo. Silvia Lasfanti, vicesindaca con delega alle Pari opportunità spiega che il Comune promuove e sostiene una serie di proposte e iniziative in occasione della festa della donna. «Abbiamo cercato nuovi modi e idee per dare voce alle donne e al territorio - spiega Lasfanti - rispettando tutte le disposizioni anti contagio». A partire da oggi, lunedì 8, per tutto il mese di marzo verranno messi online sulla pagina Facebook del Comune alcuni brevi video, in cui ad alcune tra le tante donne impegnate, a vario titolo, nel territorio, viene chiesto «cosa significa essere donna l'8 marzo 2021». Sempre oggi apertura straordinaria (dalle 15 alle 18 circa) della casa delle donne in galleria Vidussi che ospita la mostra La musica delle immagini. La coordinatrice della casa delle donne Anna Maria Badellotto spiega che «l'esposizione è nata all'insegna dalla rinascita e della primavera, la volontà di esprimere allegria e gioia. La mostra si può vedere dalla vetrina della sede ogni giorno. Espongono sette artiste e un artista: Annamaria Barlutiu, Lucia Biral, Patrizia Piotto, Anna Loredana Cibin, Magda Pikul, la bolognese Maria Laratro e Samuele Mura. Anche l'associazione di fotohgrafia Camera Chiara propone un contributo. La presidente Miriam Bonadio spiega che si tratta di «un video che raccoglie immagini di donne del territorio, con le musiche di Alice e Marco Risolino», sarà disponibile sulle pagine telematiche dell'associazione. «Ringrazio per l'impegno i dipendenti comunali, la commissione e i volontari - commenta il sindaco Andrea Cereser - Anche in questi tempi, celebreremo le donne».

