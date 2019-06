Mose, Zaia accetta l'invito del ministro per la scelta del commissario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA La scelta del super - commissario per il completamento del Mose si avvicina. Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha convocato per domani i quattro governatori delle Regioni interessate alle opere per cui, come stabilito dal decreto sblocca cantieri, dovranno essere nominati dei commissari straordinari d'intesa con i relativi presidenti di Regione. Oltre al Mose, l'elenco comprende il completamento del Terzo Valico dei Giovi-Nodo ferroviario di Genova, la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, la...