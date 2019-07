Mose, troppe liti: le imprese soffrono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOSEVENEZIA Ancora baruffe chiozzotte sulla realizzazione del Mose. Ma a distanza. Dopo l'attacco frontale ai commissari del Consorzio Venezia Nuova, Giuseppe Fiengo e Francesco Ossola da parte del provveditore alle Opere pubbliche Roberto Linetti, ieri è stato Fiengo a sparare sul Provveditorato, che non sbloccherebbe i finanziamenti necessari per pagare le imprese.Tutto questo nell'aula convegni di Thetis all'Arsenale per un convegno dedicato all'ultimazione del Mose promosso da Kostruttiva, il consorzio delle imprese che attualmente...