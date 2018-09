Mose, Toninelli accusa: bloccato dal Consorzio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Per la prima volta il ministro Danilo Toninelli parla del Mose in Parlamento. Ammette lo stallo e accusa, senza mezzi termini, il Consorzio Venezia Nuova. Se i cantieri della grande opera alle bocche di porto della laguna si sono fermati, la responsabilità - per il ministro 5 Stelle alle Infrastrutture - è del consorzio di imprese concessionario unico dei lavori che dopo essere stato travolto dallo scandalo tangenti del 2014, è in mano ai commissari straordinari. «Oggi si assiste a una sorta di paralisi da parte del soggetto...