L'EMERGENZA

VENEZIA Questa mattina si replica: la notte scorsa le previsioni meteo, a distanza di dodici ore rispetto al picco previsto di oggi alle 11.10 con 125 centimetri sia a Venezia Punta della Salute, sia a Chioggia (130 secondo il Centro Maree) hanno fatto scattare una nuova allerta.

Agli addetti al sollevamento delle control room e delle gallerie, che da mercoledì pomeriggio erano entrati in servizio, è arrivato nuovamente l'ordine perchè l'emergenza non era cessata. Un ordine che diventerà definitivo solo alle 5 di questa mattina, sei ore prima della massima.

Una decisione, quella di azionare nuovamente le paratoie gialle, presa da commissario Elisabetta Spitz e Provveditore alle Opere pubbliche Cinzia Zincone solo dopo molte simulazioni, ben conoscendo l'importanza degli interessi in gioco. Dalla possibile stanchezza dei lavoratori (che devono avere una soglia di attenzione sempre massima) alle conseguenze sull'attività portuale di un altro giorno di chiusura, per non parlare delle attività cittadine che rischiavano una nuova inondazione.

In ogni caso anche il test di ieri, che ha tenuto completamente all'asciutto la città, è stato importante: era il primo con una forza di vento sostenuta, con onda in mare fino a 4 metri. E soprattutto a Chioggia - dove è crollata una gru del cantiere del Mose a causa di una tromba d'aria - si sono registrati dati interessanti, chiudendo insieme le paratoie della bocca di porto e quelle del babymose.

IL VIA ALLE 7.07

Il via alle operazioni è stato dato alle 7.07: prime le dighe di Lido e Chioggia, per ultima quella di Malamocco, la più impegnativa per dimensioni, ma anche quella commercialmente più importante: alle 8, passata l'ultima nave - come da ordinanza della Capitaneria di porto - si è chiuso tutto. E la marea correva veloce. Alle 8.40 tutte le 78 barriere avevano separato completamente il mare dalla laguna. In quel momento l'acqua era a 60/65 centimetri in tutta la laguna, un po' di più a Chioggia, tra i 15 e i 20 centimetri, a causa della bora.

Alle 14.15 la graduale riapertura quando l'acqua del mare e quella della laguna avevano raggiunto la stessa quota da una parte e dall'altra delle paratoie. La prima area in equilibrio è risultata Malamocco, ultima il Lido alle 15.20.

I PORTUALI

Gli operatori portuali ieri sera, dopo una giornata a cercare di ridurre al minimo i disagi e le perdite per i ritardi delle navi, si erano attrezzati per passare una notte in bianco in attesa della comunicazione ufficiale della nuova attivazione del Mose per oggi e della conseguente entrata in servizio della task force che ieri ha permesso di far uscire ed entrare una decina di navi commerciali: «Le prime comunicazioni per la nuova attivazione sono arrivate in maniera inaspettata e tardiva, ora stiamo a vedere» spiega Alessandro Santi, presidente di Assoagenti e coordinatore della Comunità portuale veneziana. Ieri mattina una delegazione è stata accolta nei tunnel del Mose e ha seguito di persona la movimentazione delle paratoie dalle 7:30 alle 15.30 del pomeriggio. Il Mose è stato sollevato 8 ore, una in meno di una decina di giorni fa, «e per noi è andata abbastanza bene, grazie alla programmazione che abbiamo messo in atto con l'aiuto di Consorzio Venezia Nuova (Cvn), Provveditorato alle opere pubbliche e Capitaneria di porto - racconta Santi -. Rimane sempre il grosso punto di domanda sul livello di salvaguardia che il Mose deve garantire».

Come in occasione del sabato 3 ottobre gli operatori del porto, infatti, ricordano che ad ogni centimetro di acqua alta in meno che si garantisce a Venezia corrisponde tempo in più di ritardo che subiscono le navi e le operazioni in banchina, e quindi soldi in più che si perdono. «Oggi Venezia è stata più asciutta di quando non c'è l'acqua alta, con una marea che si è fermata a 65 centimetri - continua Santi -. L'altra sera avevano annunciato che avrebbero garantito il livello di salvaguardia intorno ai 100 centimetri ed effettivamente, sollevando le paratoie a quell'altezza di marea, hanno ottenuto 65 centimetri, quasi una secca. Per noi il livello corretto di salvaguardia è a 130 centimetri come previsto dal progetto e stabilito dai vari protocolli».

La Comunità portuale sostiene di aver ricevuto ampie assicurazioni del Cvn che questi sollevamenti fanno ancora parte della fase di test e che, invece, a partire dalle prossime chiusure il livello di salvaguardia verrà riportato ai 130 centimetri. «Su questo abbiamo aperto una fattiva collaborazione con tutti gli enti responsabili per calibrare al meglio il sistema di comunicazione e d'interfaccia con Cvn, Provveditorato e Capitaneria in modo da garantire la difesa di Venezia e al tempo stesso l'operatività del porto».

