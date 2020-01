MOSE

MESTRE Il 4 giugno del 2014 con 35 arresti e 100 indagati scoppiò lo scandalo tangenti e il Mose, completato per oltre l'85%, si bloccò. Da allora sono trascorsi cinque anni e mezzo, 17 anni da quando iniziarono i lavori nel 2003, e lo stato di avanzamento dei lavori è arrivato al 94%. L'inaugurazione era stata fissata per il 2011, poi spostata al 2016, e ancora al 2018, al 2020 ed ora a fine 2021. Dallo scoppio dello scandalo ad oggi, i lavori del Mose sono avanzati di un 9%, ma dal 2003 ad oggi le acque alte sono diventate emergenza. Venezia sommersa anche da una montagna di parole inconcludenti: di chi dà la colpa alla corruzione che si è portata via una bella fetta dei 5 miliardi e mezzo di soldi pubblici spesi fino al 2014, di chi invece accusa di immobilismo quanti, a partire dai commissari, dal 2015 in poi hanno avuto il compito di finire i lavori; e, ancora, di chi a prescindere sentenzia che il Mose non funzionerà e che bisogna pensare a delle alternative, senza neanche venire sfiorati dal dubbio: e se il Mose, invece, funzionasse?

CENTO FAZIONI

Dilaniata da cento fazioni, Venezia non è riuscita a parlare con una sola voce e pretendere di sapere ed essere correttamente informata, e tante domande sono rimaste inespresse. Ad esempio perché, nonostante una squadra operativa sul posto, assenza di onde e vento, e il sistema di automazione completato sin dal 2014 e testato fino a una settimana prima, il 23 dicembre scorso è stata inevasa la richiesta del provveditore in pectore Cinzia Zincone, affiancata dal super commissario del Consorzio Venezia Nuova (Cvn) Elisabetta Spitz, di azionare le paratoie di Treporti?

E, ancora, perché dopo l'acqua alta eccezionale del 30 ottobre 2018 (toccò i 154 centimetri) gli appelli dell'allora provveditore alle opere pubbliche Roberto Linetti e di altre realtà come Wigwam e singoli cittadini, affinché venisse aggiornato il piano di completamento del Mose in modo da rendere possibile la chiusura di almeno la sola barriera del Lido, non è stato ascoltato? A chi competeva la responsabilità di attivarsi per modificare quel piano? E quali autorizzazioni servono e quali ulteriori finanziamenti sono richiesti?

Domani a Ca' Corner il prefetto Vittorio Zappalorto, nel corso di una delle riunioni previste dall'ultimo Comitatone, proverà a rispondere, almeno in parte, ai vari temi. Il confronto fra tutti i soggetti competenti in materia sarà preceduto da un incontro tra Cinzia Zincone, Elisabetta Spitz e i due commissari del Consorzio Venezia Nuova, Giuseppe Fiengo e Francesco Ossola, che si rifanno, ognuno, alle due posizioni preminenti che, per comodità dei lettori, riassumiamo negli articoli qui sotto e affidiamo a due dei reciproci rappresentanti. Per arrivare a decidere davvero se sollevare le paratoie prima del 2021 bisogna per forza stabilire quale posizione è più corretta.

Il commissario del Cvn Francesco Ossola, ad esempio, predilige precise catene di comando e il controllo delle responsabilità tecniche ed economiche per i difetti riscontrati, cercando se possibile di non modificare il progetto e, sempre se possibile, di ridurre il suo costo rivalendosi con le imprese e il progettista per eventuali errori. L'altro commissario, Giuseppe Fiengo, è più concentrato sull'obiettivo di finire l'opera coinvolgendo, in modo partecipato, i cittadini.

Uno dei progettisti del Mose, Alberto Scotti, è più sulle posizioni di Ossola. Ai tecnici e a Comar, la società costituita dalle imprese del Cvn che per anni si è occupata di realizzare impianti elettromeccanici e come il Cvn è stata commissariata, preme di non perdere il posto di lavoro e di ottenere un riconoscimento per quanto di buono fatto in questi anni.

LA VIA D'USCITA

Lo Stato e i Ministeri propongono ora un'Agenzia che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Andrea Martella, ha annunciato verrà costituita col prossimo Comitatone: per tagliare la testa al toro e non ripetere la sequela di incomprensioni e indecisioni, e per tagliare corto con le contrapposizioni che hanno fatto perdere anni preziosi, all'Agenzia per Venezia spetteranno le decisioni, sia nelle emergenze sia nella normale gestione, e potrà decidere di alzare le paratoie anche prima della consegna definitiva del Mose.

Elisio Trevisan

