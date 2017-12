Mose, le condanne per corruzione Sotto inchiesta anche le aziende

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCANDALOVENEZIA Il 2017 è stato l'anno della sentenza per lo scandalo Mose, letta il 14 settembre dal presidente del Tribunale, Stefano Manduzio, a conclusione del processo iniziato nell'aprile del 2016 a carico degli 8 imputati che non hanno voluto patteggiare. Le condanne più pesanti riguardano l'ex ministro all'Ambiente e alle Infrastrutture , Altero Matteoli (deceduto pochi giorni fa a causa di un incidente stradale) e l'imprenditore romano Erasmo Cinque ai quali i giudici infliggono 4 anni di reclusione ciascuno per il reato di...