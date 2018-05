Mose, i lavori della Mantovani in appalto per 6 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPALTOVENEZIA Un appalto da quasi 6 milioni e mezzo di euro per completare gli edifici che contengono gli impianti del Mose, alla bocca di Lido-Treporti. La gara è stata bandita in questi giorni dal Consorzio Venezia Nuova per opere di mascheramento architettonico dei cosiddetti edifici-cassone di spalla est e ovest della bocca di porto. Oggi appaiono come colate di cemento e il completamento dovrebbero migliorarne l'aspetto. I lavori inizialmente rientravano tra quelli affidati alla Mantovani. In seguito sono stati stralciati. E l'anno...