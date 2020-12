L'EMERGENZA

VENEZIA Il vertice tecnico di ieri tra i massimi enti che hanno la competenza sul Mose (Commissario, Provveditorato e Consorzio) ha scelto di non decidere su una possibile riforma delle procedure di sollevamento. Quota 130 resta intoccabile, pur con qualche apertura a un preallerta attorno a 110.

In città la gente non è affatto contenta di quello che sta succedendo, visto da più parti ci si aspettava una modifica sostanziale nella catena di comando e nelle procedure: poche regole, ma chiare e possibilmente flessibili.

Mentre l'amministrazione comunale, sindaco Brugnaro in testa, sceglie in questo momento un silenzio già di per sè eloquente, vista l'esclusione dalla riunione, i più delusi sono coloro che in piazza San Marco vivono e hanno vissuto sulla loro pelle anche l'evento di martedì 8.

«Già il procrastinare una decisione lo trovo sbagliato nei confronti della cittadinanza - dice Claudio Vernier, presidente dell'Associazione piazza San Marco - perché potrebbe capitare presto quello che è successo tre giorni fa. Certo, preallertare le squadre potrebbe essere una cosa buona per evitare il peggio e non far superare i 130 centimetri. Ma perché è stata decisa quota 130 quando è sempre stato detto che il Mose dovrebbe funzionare a 110, visto che non sono stati messi in atto gli interventi complementari, a cominciare dalla messa in sicurezza dell'insula di San Marco? Che ci dicano infine - continua - perché 130. Hanno paura di alzarlo troppo spesso? Hanno paura che si rompa? Ditecelo, perché nell'immaginario collettivo la quota sembra legata ad esigenze di attività produttive all'interno della laguna più che della città. Vogliamo sapere se 130 è una scelta tecnica o politica».

Il deputato e relatore della riforma della Legge Speciale, Nicola Pellicani, insiste nell'esigenza di far partire al più presto l'Autorità per la laguna.

«Credo come sempre - afferma - che nelle questioni che riguardano la laguna ci siano troppe forze in campo. L'Autorità serve a fare ordine e va fatta partire al più presto, facendo chiarezza sul chi fa cosa. Sulle previsioni credo che bisogna cercare di fare un polo unico, mettere insieme tutte le competenze. Non è possibile che ci siano tre soggetti più il Consorzio soggetti che fanno previsioni. Mi sembra buon senso che venga fatta una previsione unica. Sul Consorzio, poi è finita la fase commissariale, ed è necessario che tra questo e Provveditorato ci sia più sinergia. E poi, la decisione va presa in fretta, siamo in piena stagione di acque alte e bisogna fare in modo che si sia un presidio fisso».

Per il capogruppo di Terra e Acqua 2020, Marco Gasparinetti, è necessario prima di tutto che chi ha il potere di far alzare le paratoie abbia anche la facoltà di agire con flessibilità.

«La soglia di 130 cm si è dimostrata non rispondente alle esigenze - commenta - e poi il pasticcio di martedì mostra come il Consorzio debba fare il suo mestiere, completare l'opera, e non fare le previsioni di marea. Esiste un tavolo tecnico che ha visto giusto anche stavolta? Allora è sufficiente che il commissario Spitz consideri le previsioni del tavolo tecnico e che magari a questo sia conferito un ruolo istituzionale, dove con il Centro Maree ci sia il Comune. Ha ragione il sindaco quando dice che il Comune deve prendere parte all'aspetto decisionale. Impariamo con modestia da questo episodio, accettando che 130 non sia la soglia magica, riconosciamo la centralità del Comune fino a quando non sarà riconosciuta a livello legislativo, almeno al tavolo tecnico».

Anche per Giovanni Giusto, consigliere della Lega, quindi di maggioranza, la questione sta tutta nel lasciare le previsioni a chi le sa fare.

«Abbiamo visto che qualsiasi previsione può essere ribaltata in pochissimo tempo - dice - ma la situazione può essere più intuibile da gente che vive qui. I veneziani devono poter decidere, almeno sulle maree, visto che abbiamo la fortuna di avere qui tre centri di eccellenza come Centro Maree, Ismar e Ispra. La cabina di regia non può essere a Roma, dove magari ascolta la previsione più conveniente. 130? Quando abbiamo 129 è bella tosta lo stesso. Il grosso disagio dei piani terra in questi giorni è stato il fidarsi di un Mose funzionante. Ora non possiamo creare dei tranelli di questo genere, con un problema che con la settimana precedente era inconsciamente passato in secondo piano. Non è che qui si parla di mettere o non mettere gli stivali - conclude - qua si tratta dell'allagamento di una città».

Michele Fullin

