Mose e Porto, Brugnaro attacca il fronte del no

LO SFOGO

VENEZIA Un sindaco a ruota libera che si scaglia contro il «partito del no». Attacca quegli ambientalisti che bloccando tutto «ci ammazzano». Si erge a paladino dei cittadini, vessati dalle tasse. Toni da campagna elettorale, ieri, per un Luigi Brugnaro scatenato. In giaccone mimetico, con il suo staff al completo, ha voluto presenziare anche a questa prova di sollevamento della barriera di San Nicolò, dall'isola artificiale al centro della bocca di porto. Soddisfatto al termine della prova: «Bene, anche questo test ha funzionato, come quello di dicembre a Malamocco. Nulla era scontato, c'è ancora molto lavoro da fare. Ma senza trionfalismi, ricordiamoci che stiamo facendo un'opera di importanza mondiale». Ha ribadito l'intenzione di esserci sempre, rivendicato quel posto nella cabina di regia informativa ottenuta nell'ultimo Comitatone e istituita in Prefettura. «Continueremo a seguire passo, passo i lavori, anche le cose meno eclatanti». Ha citato più volte quei cittadini che rappresenta, che «non vogliono più finire sott'acqua», che «sono più avanti della politica con le sue beghe», che «lavorano, portano avanti il paese, e pagano troppe tasse».

L'ADDIO DEI CINESI

Ma dove Brugnaro si è scaldato davvero è stato sull'addio allo scalo veneziano della compagnia cinese, preoccupata per il blocco dello scavo dei canali, legato al protocollo fanghi ancora fermo a Roma. «Sono arrabbiatissimo. Io, da presidente degli industriali, e Paolo Costa, da presidente del Porto, avevamo lavorato tantissimo per far arrivare quella compagnia - ha ricordato -. È una perdita importante. Sarò con i lavoratori e le imprese a protestare. Non accetterò mai che il porto di Venezia venga declassato. Ci sono troppe autorità che vengono nominate dal governo centrale e ora devono rispondere ai cittadini veneziani. Chiederemo conto di questo. Noi vogliamo competere, lottare, ma non possiamo farlo con le pietre in tasca, con le inefficienze causate dalle non scelte del Governo e da una certa ideologia ambientalista».

SCAVI NECESSARI

Brugnaro è tornato a sostenere la necessità dei dragaggi, a tutti i livelli: «I canali vanno scavati, vale per quelli grandi, il canale dei petroli, il Vittorio Emanuele, dove devono passare le navi, vale per i ghebi, dove si va a remi. Bisogna a ridare navigabilità alla laguna. Che stia diventando una braccio di mare è una falsità totale, la laguna si sta interrando». Il sindaco ha accusato quegli ambientalisti che «stanno dicendo menzogne da vent'anni. Sono in tre persone, ma si fanno le associazioni, si firmano le petizioni... Hanno idee legittime, ma per me sbagliate e ci stanno ammazzando tutti. A Roma ascoltano solo questi signori. La politica funziona così: l'importante è spaventare la gente, prendere i voti bloccando il Paese. Lo stanno facendo anche con le ferrovie, le autostrade... Dobbiamo riprendere in mano il nostro destino. I temi ambientali sono centrali, ma vanno affrontati con la tecnologia. Con le paure e i sospetti si spaventa la gente, si perdono i posti di lavoro e i nostri giovani scappano all'estero».

IL FRONTE DEL NO

Un attacco al «fronte del no» che Brugnaro ha esteso a tutti i campi: «Se continuano a dire che gli imprenditori sono prenditori fanno scappare gli investitori. C'è invece un popolo del lavoro, che è maggioranza del paese, che riesce ancora a fare impresa. Sono loro gli eroi». E allora, non solo i «canali vanno scavati, ma gli alberi vanno potati, le magoghe limitate, prima che cavino un occhio a un bambino. Senza estremismo i problemi vanno affrontati» conclude il sindaco a ruota libera.

Roberta Brunetti

