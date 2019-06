Mose e commissario, sblocca-cantieri alle battute finali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SBLOCCA CANTIERIVENEZIA Dopo la fiducia alla Camera il decreto sblocca cantieri dovrebbe concludere il suo iter oggi, al massimo domani. Nel testo ci sono anche i due passaggi dedicati a Venezia: con l'istituzione del commissario per il completamento del Mose e con lo sblocco dei primi 65 milioni di Legge speciale attraverso un nuovo decreto, senza il passaggio per il Comitatone. Il testo dell'emendamento su Venezia è quello uscito dal Senato, dopo l'intervento del ministero dell'Economia che, di fatto, ha tagliato tutti i passaggi in cui...