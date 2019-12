Mose, con Zincone 2 donne al comando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOSE E NOMINEVENEZIA Manca ormai solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare già domani, ma sarà con ogni probabilità Cinzia Zincone il nuovo Provveditore alle opere pubbliche del Triveneto (l'ex Magistrato alle acque), dopo il pensionamento di Roberto Linetti. Sarà lei a gestire, sopratutto, la non facile fase di completamento del Mose. E in questo dovrà lavorare fianco a fianco con un'altra donna, indicata alcuni giorni fa come super-commissario del Consorzio Venezia Nuova, braccio operativo del Mose: Elisabetta Spitz. E anche in questo...