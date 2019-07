Mose, braccio di ferro sul sollevamento Manca l'accordo per pagare le prove

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Sistema Mose, c'è un progetto per la realizzazione delle paratoie, uno per il loro montaggio, uno per il trasporto. Tutti accuratamente dettagliati, che prevedono un corrispettivo in termini economici per la loro esecuzione, la cui liquidazione deve essere autorizzata dal Provveditorato alle opere pubbliche, l'ente preposto al controllo dell'esecuzione. Ma manca un progetto specifico per il periodico e necessario sollevamento delle barriere già installate alle bocche di porto, che devono essere movimentate per verificarne lo...