Mose, altri due superconsulenti Il Cvn oscura i loro compensi

CONSULENZEVENEZIA Due consulenti esterni sono al lavoro per riorganizzare il personale del Consorzio Venezia Nuova, di Comar e Thetis, in vista del passaggio alla fase gestionale del sistema Mose. Li hanno voluti i commissari straordinari, Giuseppe Fiengo Francesco Ossola, che già al loro arrivo avevano puntato molto sugli esterni per riorganizzare la macchina del Cvn travolta dallo scandalo tangenti. Uno dei due è un consigliere storico nel Consorzio, chiamato fin dal 2014: Enzo De Fusco, consulente del lavoro di fama, con clienti che vanno...