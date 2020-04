LA VITA

TREVISO «Sono uscita e ho guardato il cielo. Quel vento improvviso, nero. Ho sentito che papà ci stava salutando. Ma da grande giocatore di tressette ha deciso lui». La trombosi era iniziata al mattino e il medico aveva chiamato subito Martina, la sua secondogenita: «Gli restano 4 o 5 ore». I fratelli si sono chiamati e si sono stretti per l'ultima volta. Sospesi, in attesa. «Quando ho sentito squillare il telefono erano le 15. Papà aveva chiuso l'ultima partita. Ma, a modo suo. Non avrebbe mai accettato di vivere a 40 allora, lui che aveva passato quasi ottant'anni a 180. Ha combattuto quel che doveva, ci ha regalato 3 settimane per abituarci all'idea del saluto e, quasi accarezzato da quel vento forte e improvviso, ha detto basta». Martina Filippini ha perso il suo grande eroe. E così, in un misto di tristezza e ammirazione, racconta l'ultimo anelito di vita di suo padre, Arturo Filippini, il signore della ristorazione trevigiana. Un maestro, un ambasciatore di quella cucina povera e raffinata nel mondo. Lui che dopo un'operazione nel 2016 e un bypass non aveva perso la sua energia. Neppure lui risparmiato dal Covid19. «Ha affrontato questa bestia subdola con il coraggio di un leone - continua, facendosi portavoce anche dei suoi fratelli - si faceva forza dell'affetto e dell'incitamento della città. Ma tre giorni fa è stato intubato. E lì è iniziata la discesa».

IL PERSONAGGIO

Ci sono uomini che sembrano fabbricati per non morire mai. Arturo era uno di questi: una vita da romanzo, e quell'eleganza d'altri tempi si respirava tra le pareti e i velluti di tutti i suoi locali e dava forma ad antiche aristocrazie. La Marca trevigiana gli aveva dato la chance definitiva nella vita: uomo di fiume, nato a Zavattarello nell'Oltrepò Pavese nel 1941, passato per Milano dove aveva iniziato la carriera di barman e infine arrivato insieme al fratello Pierino nella Treviso del dopoguerra e delle possibilità. Era il 1959: due anni dopo avrebbe iniziato ufficialmente la sua collaborazione con Alfredo Beltrame.

LA CARRIERA

Ma prima a villa Condulmer conobbe Marisa Prete, che lì gestiva il Golf club. «Fu un amore grandissimo il loro - conferma la figlia - fino agli ultimi giorni. La cugina di Marisa sposò poi zio Pierino e formammo così la tribù dei Filippini». Quattro figli (Massimo, 53 anni che gestisce il ristorante di Bulgari a Tokyo, poi Marina, 46, Michela 43 e Nicola 39) e gli adorati nipoti. «Papà era un nonno straordinario: quello che non aveva potuto dare a noi in termini di tempo l'aveva restituito ai nostri ragazzi. Non sappiamo come consolarli». Con Alfredo Beltrame la grande avventura nel mondo della ristorazione. Il fratello Piero, scomparso nel 2016, aprì l'Incontro, Arturo divenne l'anima di Alfredo El Toula in via Collalto. Da lì la gestione del rinomato Largo Tempini a Jesolo e la nascita della catena dei Toulà partendo da Cortina. Poi Milano Alla Scala, in Costa Smeralda in Sardegna, Roma, Monaco di Baviera, Pechino, Helsinki, Padova, Montecarlo, Toronto, il Relais di campagna a Ponzano. L'avvio del catering e la cucina trevigiana nel mondo. Quella fatta di pasta e fagioli, risotti, zuppe, baccalà, sarde in saor, il radicchio di Treviso, la bontà delle materie prime stagionali del territorio, la professionalità, l'accoglienza, la modestia, il mettere i clienti a proprio agio.

L'ARTE IN CUCINA

Nacque quella scuola del Toulà che ha formato centinaia tra cuochi, camerieri, direttori di sala, tutti grati ad Arturo. «Nostro padre è un pezzo di storia della città. Ne siamo consapevoli, e sappiamo che oggi l'obbligo di onorare la sua memoria è tutto nostro. Daremo il massimo» promettono i ragazzi. Oltre l'affetto smisurato di una città, resta la dolcissima amarezza di una famiglia esemplare. «Siamo diversi ma oltre che fratelli siamo amici. La nostra stella polare oggi è la mamma. Dovrebbero farti papa per come hai affrontato questi giorni, le abbiamo detto». Ma Marisa non può piangere. L'ha promesso, nel filo tenace di un dialogo che va oltre le pareti della terapia intensiva, all'uomo della sua vita: Arturo.

Elena Filini

