PORDENONE Integrato, conosciuto nell'ambiente dei mercati settimanali della provincia, da anni residente a Fontanafredda ma frequentatore delle altre piazze del Pordenonese grazie al suo lavoro. Sadiqi El Mouloudi, marocchino nato nel 1948, è morto ieri nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Pordenone.

Era stato ricoverato il 24 marzo perché le patologie di cui già soffriva si erano aggravate: al momento dell'ingresso in corsia, però, gli era stato diagnosticato anche il Covid-19. Ha combattuto per settimane, ma ieri ha la malattia ha avuto la meglio sulla sua resistenza. Era titolare di un'impresa individuale che si occupava di commercio ambulante di tessuti e articoli per la casa. Viveva con la moglie, i due figli e i tre nipoti.

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, i pazienti che in provincia di Pordenone sono stati sconfitti dalla malattia sono 44. In regione ieri sono stati registrati altri due decessi, per un conto totale che ha raggiunto le 220 vittime. La provincia più colpita è quella di Trieste, con 111 morti; segue Udine con 62 e chiude Gorizia con solamente tre decessi.

I casi accertati positivi in Friuli sono 2.675, con un incremento di 59 unità rispetto a giovedì. Il dato non comprende i tre pazienti positivi nel reparto di Seconda medica dell'ospedale di Pordenone, dal momento che l'esito dei tamponi è giunto solo nel pomeriggio di ieri. Al netto dei tre nuovi contagiati in corsia, quindi, la provincia di Pordenone ieri ha fatto registrare solo un nuovo malato in 24 ore. Si tratta del dato più basso dall'inizio delle rilevazioni giornaliere. Solo a Trieste i nuovi pazienti positivi sono stati 56 in un giorno, mentre a Udine sono stati registrati 2 ulteriori malati. La provincia di Gorizia per la prima volta ha fatto segnare l'atteso contagio zero. I pazienti totalmente guariti sono 818 (88 in più rispetto a giovedì), mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 209.

Quanto al tasso di occupazione dei posti letto nelle Terapie intensive dedicate al Covid-19, ieri è stato registrato un ulteriore calo: giovedì gli spazi occupati erano 26, mentre ieri si è scesi a quota 23. I ricoverati in altri reparti sono 148 e le persone in isolamento domiciliare 1.257.

Sono confortanti i dati relativi alla provincia di Pordenone diffusi dalla Prefettura. Le persone attualmente positive al Covid-19 (tolti i guariti e i pazienti deceduti) sono 412, mentre giovedì erano 423. Cala anche il dato dei ricoveri in ospedale, sceso a quota 49 contro i 54 letti occupati di giovedì. Le persone positive in isolamento domiciliare sono 360 (sei in meno rispetto all'ultima rilevazione) mentre aumenta ancora il numero di guariti: in 24 ore 12 persone hanno ricevuto il responso atteso, per un conto totale che sale a quota 119.

Dopo il primo, è arrivato il secondo tampone di controllo anche per Mauro Lovisa, presidente del Pordenone Calcio, e l'esito è stato in entrambi i casi il più felice: doppio negativo, il patròn neroverde ora è completamente guarito dal Covid-19 che aveva contratto a inizio marzo. «Sono lieto di comunicare di essere guarito da questo maledetto virus - ha detto -. Una liberazione che ci tengo a condividere con la mia famiglia e tutti coloro (tantissimi) che in questi giorni mi hanno trasmesso grande affetto. Ringrazio di cuore gli operatori dell'Azienda sanitaria, per il supporto e il monitoraggio costante, e sono vicino a chi sta lottando ancora. Amici e tifosi, a presto».

Marco Agrusti

