IL BOLLETTINO

BELLUNO Tre i decessi di pazienti positivi al Covid registrati ieri al San Martino di Belluno: avevano 93, 94 e 100 anni. Dall'inizio di pandemia i morti nel Bellunese sono stati 120.

Le cause del decesso, come sempre in questi casi, dovranno però essere stabilite dall'Istituto superiore di sanità attraverso l'analisi delle cartelle cliniche. L'obiettivo è definire la letalità del virus nelle diverse età della vita.

Il 93enne era di San Pietro di Cadore ed era stato ricoverato l'altro ieri con lievi sintomi.

La centenaria arrivava dalla casa di riposo di Cortina, dove si sono registrati 40 positivi su 58 ospiti, mentre la 94enne era stata ricoverata tempo addietro e arrivava dal suo domicilio nel Feltrino. Tutti, vista l'età avanzata, presentavano pluripatologie.

GLI ULTIMI RILIEVI

Nelle ultime 24 ore sono emerse 61 nuove positività, 20 tra il Cadore e l'Ampezzano, 8 nei primi tre Comuni coinvolti dal focolaio del Comelico, 6 sono state riscontrate in Pronto Soccorso e 4 riferite a Case di riposo.

Per le nuove positività saranno come di regola prese in carico con isolamento dei soggetti coinvolti e conseguente contact tracing.

I ricoveri in area di degenza non critica di pazienti covid positivi sono 21, in calo di due unità. Le persone degenti nell'area per pazienti covid dell'ospedale di Comunità, ovvero area intermedia dove si segue chi non necessita di ricovero, ma non può nemmeno stare da solo, sono attualmente 5.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

«Si tratta di decessi di soggetti anziani e molto anziani - spiega direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl Dolomiti, Sandro Cinquetti - per i quali il covid forse rappresenta l'ultimo elemento che ha favorito il passo finale, ma che non si può certo considerare causa prima dell'evento. Statisticamente vengono classificati morti da covid, ma in realtà sono morti con il covid. Si tratta di infezioni respiratorie, come le influenze, che in soggetti di età avanzata e spesso con altre patologie, determinano il decesso. Possiamo dire che l'infezione accompagna gli ultimi passi di una fase di fragilità».

CORTINA, CADORE E COMELICO

Viene definito importante, invece, il numero di nuove positività, pari a 61, rilevate nelle ultime 24 ore, e ancora una volta focalizzate nell'Ampezzano, in Cadore e nel Comelico. Ma il virus colpisce a macchia di leopardo un po' in tutta la provincia, così come nel Paese e nel mondo.

«Per la gran parte sono asintomatici - prosegue il medico -. La casistica è molto alta, ma i ricoveri per fortuna non crescono, anzi sono calati rispetto all'altro giorno. Inoltre non abbiamo gente in terapia intensiva».

A scovare i positivi ci pensa soprattutto il contact tracing capace di stanare anche gli insospettabili.

Complessivamente, ogni giorno, tra drive-in, tamponi standard e controlli ospedalieri si arriva a circa 1200 rilevazioni. Un numero andato in crescendo rispetto all'inizio dell'emergenza quando veniva tamponato solo chi presentava sintomi.

«Complessivamente - spiega Cinquetti - da inizio pandemia avremo fatto circa 100mila tamponi».

L'emergenza, anche se le terapia intensive sono vuote in provincia, resta, perché, spiega ancora il medico «ci troviamo di fronte a un evento infettivo tra i più importanti della storia moderna». Se l'influenza colpisce circa il 10 per cento della popolazione, il covid inizialmente ha coinvolto il 4-5 per cento, ma il dato, conclude il medico, è in crescita.

Lauredana Marsiglia

© riproduzione riservata

