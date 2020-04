«Qualcosa non mi torna nel numero delle vittime». Lo ha detto ieri il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il quale chiede di fare chiarezza su tutto quello che ha caratterizzato questo periodo marchiato dal coronavirus. In tutta la città metropolitana, i morti tra il primo gennaio e metà aprile sono stati solo 37 in più rispetto all'anno prima e auspicherebbe che lo stesso calcolo fosse fatto a livello di ogni provincia. Lo sfogo di Brugnaro è dovuto alla lentezza con cui stanno avvenendo le riaperture, mentre il territorio e l'Italia rischiano la chiusura definitiva, la perdita di quote di mercato e di migliaia di posti di lavoro.

Nella sua striscia televisiva e social di ieri, Brugnaro si è sfogato.

«Questo è l'ultimo appuntamento - ha detto - perché questa cosa sta prendendo un aspetto kafkiano, con le ordinanze che prima chiudono tutto e poi aprono a singhiozzo. E soprattutto che arrivano dopo le conferenze stampa (il riferimento è al provvedimento della Regione di ieri, ndr)».

Brugnaro infatti contesta che molte decisioni sono state prese sulla testa dei Comuni.

«Ora con cautela, bisogna riaprire per tutelare i vivi. Adesso c'è gente che prega di aprire e intanto muore di fame. La malattia è stata contenuta? Bene, adesso bisogna ripartire».

