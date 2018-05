Morti due scialpinisti: l'Oppel uccide ancora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMADOMEGGE È un rosario di sangue quello che segna il percorso del canale Oppel sull'Antelao, in territorio di Calalzo. Ogni grano una vita sepezzata. E in fondo la croce del dolore che stavolta ha colpito le famiglie di Alessandro Marengon, 28 anni, e Enrico Frescura, 31, entrambi di Domegge di Cadore. Sono morti precipitando per circa 400 metri mentre stavano cercando di raggiungere la cima per poi scendere in fuoripista. Una caduta mortale lungo un dirupo con pendenza del 70-80 per cento, tra continui salti di roccia e di ghiaccio. I...