Morte di Astori, l'indagine va a Firenze

La Procura di Udine ha trasmesso ai colleghi della Procura di Firenze il fascicolo sulla morte improvvisa del capitano della Fiorentina Davide Astori avvenuta il 4 marzo scorso nell'hotel in cui la squadra viola era in ritiro prima della partita di campionato con l'Udinese. Il fascicolo è stato aperto per omicidio colposo e a carico di ignoti. Al momento contiene gli accertamenti di polizia giudiziaria svolti finora a Udine ma nei prossimi tempi, verosimilmente, verrà integrato da altre indagini effettuate dalla Pg di Firenze.Secondo alcune...