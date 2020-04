IL QUADRO

UDINE Hanno superato quota mille i guariti dal coronavirus in Fvg, arrivando 1.069, mentre i casi accertati positivi sono 2.616, con 72 nuove positività accertate. Positivi i numeri sui pazienti ricoverati nelle terapie intensive, scesi a 26. «Dall'inizio dell'emergenza - hanno spiegato il governatore Massimiliano Fedriga e il suo vice Riccardo Riccardi - abbiamo ampliato di oltre 80 nuovi posti letto le terapie intensive della nostra Regione, garantendo così assistenza a tutti i cittadini e anche a pazienti di altre zone d'Italia, supportando le regioni più in difficoltà. Ora aumentiamo ulteriormente questa capacità. Ora aumentiamo ulteriormente questa capacità (con nuovi posti attivati a Trieste da lunedì ndr) e per questo dobbiamo un profondo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato». Oltre ai ricoverati elle intensive, sono 159 le persone ospedalizzate i altri reparti. 5, invece, i nuovi decessi che ancora una volta colpiscono le case di riposo. A perdere la vita per il coronavirus è stata anche un'altra anziana ospite della struttura di San Giorgio di Nogaro, la 92enne Norma Chiabà deceduta ieri. Complessivamente il numero dei decessi è salito a 217. Sia per numero di vittime, sia per numero di casi positivi il territorio più colpito è quello triestino, con 109 morti e 1.011 positività, seguito dal territorio di Udine con 62 decessi e 895 casi positivi. Aumenta di poco, invece, il numero di persone in isolamento domiciliare salito da 1.112 a 1.145.

ALL'ASUFC

Tante le iniziative e le donazioni all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Grazie alla cifra di 22mila euro proveniente da donazioni private, l'Azienda ha acquistato 12 sistemi di filtraggio aria per terapia intensiva da utilizzare nelle aree per la cura di pazienti Covid ricoverati nelle terapie semi intensive degli ospedali afferenti all'Asufc, il cui direttore generale ha ricevuto anche la donazione di 26 tv dall'Afds, sezione di Campolongo Tapogliano per i pazienti Covid ricoverati all'ospedale di Palmanova. In Carnia, la Struttura di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale San Daniele-Tolmezzo avvia WhatsMum, un servizio d'informazione per le future mamme con una app gratuita per fornire indicazioni e consigli. A Udine, invece, la cardiologia riabilitativa del Gervasutta, che si è trovata costretta a chiudere la sua palestra, ha messo in rete sulla web tv dell'AsuFc i video per gli esercizi riabilitativi a casa. I pazienti cardiopatici, grazie a questa iniziativa possono accedere al video più appropriato su indicazione del cardiologo, ma nessuna auto prescrizione.

SALUTE MENTALE

Una strategia comune per tutte le realtà del Fvg, con l'individuazione di strutture specifiche, anche ad uso interaziendale, e un team di esperti che garantirà il coordinamento tra la Direzione salute della Regione e le aziende sanitarie. È questa la decisione presa per affrontare la questione della salute mentale nel contesto dell'emergenza, così da dare una risposta univoca a questa problematica e garantire cure adeguate alle persone affette da problemi di salute mentale risultate positive al Covid-19 ha spiegato il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi in videoconferenza con i direttori dei servizi sociosanitari regionali, che stanno perfezionando assieme alla Regione un documento per definire le linee guida sulla gestione della salute mentale. Al momento non ci sono evidenze di focolai di infezione connessi a persone con disagi mentali ma solo casi isolati ha precisato - Il Fvg, che ha una storia unica a livello nazionale per quanto riguarda l'approccio al problema della salute mentale, deve inoltre cogliere l'occasione per fare un'analisi dei servizi erogati e standardizzare, puntando ovviamente ai modelli più efficaci, i percorsi di assistenza nell'ambito della salute mentale.

A CIVIDALE L'ESERCITO

Da ieri squadre miste di volontari della protezione civile e militari della Brigata Alpina Julia e della Brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli sono impegnate nella distribuzione di mascherine e, da oggi, daranno avvio all'igienizzazione di alcune strade della città. E proprio alla protezione civile è andato il plauso del vicegovernatore ricordando l'aiuto dei volontari che distribuiscono mascherine, consegnano spesa e farmaci agli anziani, informano la popolazione, hanno allestito le tende destinate al pre-triage per l'esame dei tamponi e trasportano del materiale per i laboratori medici. «Un lavoro prezioso, che ha contribuito a fare del Friuli Venezia una delle Regioni del Nord che ha risposto meglio alla crisi in atto» ha sottolineato Riccardi.

Lisa Zancaner

