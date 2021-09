Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN CARCERESAN MICHELE Stretto riserbo fino all'interrogatorio in carcere, previsto per domani. Giuseppe Morsanuto, presidente Ascom finito nell'inchiesta sulla camorra a Bibione, attende. Fuori, la solidarietà di parenti e amici. A cominciare da quella dei Gianni Carrer, vicesindaco di San Michele, bibionese pure lui, che ha chiesto agli amici «di far sentire il loro calore umano alla famiglia in questo momento difficile».Ristoratore,...