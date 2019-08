Morbillo, casi in aumento E c'è un picco a Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RECRUDESCENZAVENEZIA Si registra nel Veneziano il maggior numero di casi di morbillo segnalati nel 2019, con una recrudescenza in particolare nell'ultimo periodo, tra maggio e luglio, mesi in cui sono state accertate almeno una ventina di persone infette (portando il totale a trenta nei primi sette mesi dell'anno), la maggior parte delle quali (circa i due terzi) in centro storico. Non si può comunque parlare di emergenza, piuttosto di un fenomeno ciclico già emerso anche in passato, e non tale da destare apprensione. L'Ulss 3 infatti...