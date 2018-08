Morandi pericolante «Possiamo demolirlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOSEGUSINO Ha all'attivo 34 abbattimenti nella sola Genova. Naturale che il suo nome fosse il primo della lista. Il telefono di Danilo Coppe, alias mister Dinamite, ha cominciato a squillare già il 14 agosto, poco dopo il crollo del ponte Morandi. Perché era chiaro a tutti che, dopo la tragedia, anche i due monconi rimasti in piedi avrebbero dovuto essere abbattuti in fretta. Ieri la conferma: i due tratti verranno presto demoliti partendo in tempi rapidi da quello Est che insiste sulle abitazioni al momento evacuate.IL...