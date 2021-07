Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL REDENTOREVENEZIA Dio non è causa del male e della sofferenza. Al contrario: accompagna nel dolore e assicura che la morte non è l'ultima parola. Non si può vivere, come se Dio non esistesse. Lo ribadirà stasera, il patriarca Francesco Moraglia, nella solenne concelebrazione per la festa del Redentore, alle 19 nel tempio palladiano della Giudecca, alla presenza delle autorità cittadine e dei fedeli: 90, i posti contingentati per l'anti...