Moraglia: «Offesa a tutta la comunità che non può essere minimizzata»

VENEZIA Già l'altro ieri, a poche ore dal pestaggio di cui è stato vittima il coordinatore nazionale di Mdp-Articolo Uno, Arturo Scotto, il sindaco Luigi Brugnaro aveva twittato: Esprimo piena solidarietà mia e dell'intera città di Venezia all'ex parlamentare Scotto per il disgustoso fattaccio accaduto a lui e alla sua famiglia questa notte in piazza San Marco, aggiungendo poi: Episodi di richiami fascisti come quello accaduto non sono e non saranno mai tollerati nel Comune di Venezia. Ci dispiace molto. Ieri si è levata la voce del patriarca Francesco Moraglia, che ha trascorso qualche giorno di riposo in famiglia a Genova: Il grave episodio di aggressione avvenuto in piazza San Marco a Venezia, nelle ore di capodanno, ha suscitato profonda tristezza e vera indignazione per la violenza fisica, verbale e ideologica che ha manifestato. Tale fatto - particolare da non sottovalutare - si è, tra l'altro, consumato nel luogo simbolo della nostra città. È un episodio che offende l'intera comunità, va contro il rispetto e la dignità delle persone, mina alle radici la pacifica convivenza e, quindi, va condannato con forza e in alcun modo minimizzato.

Moraglia e l'intera diocesi esprimono solidarietà a chi è stato colpito e aggredito verbalmente e fisicamente, confermando la vicinanza sia a chi personalmente è stato oggetto di tale atto sia alla comunità ebraica che è realtà viva, significativa e importante della nostra città, respingendo e condannando con forza ogni forma di violenza, di intolleranza e di antisemitismo.

Venezia sottolinea ancora il patriarca è da sempre e vuole rimanere città di pace e di libertà, accogliente verso tutti, amante della giustizia e del bene comune e perciò - per sua natura e storia - refrattaria e contraria ad ogni tipo e richiamo (vecchio e nuovo) di violenza, discriminazione e intolleranza che si rifanno a spregevoli forme ideologiche. Preoccupa il fatto che protagonisti di tali atti siano dei giovani; ciò evidenzia drammaticamente la gravità della questione culturale ed educativa soprattutto, ma non solo, nei confronti delle giovani generazioni.

Il segretario veneto di Articolo Uno Gabriele Scaramuzza lancia una proposta: Io credo che la risposta a quanto accaduto non possa limitarsi alle espressioni di condanna giunte da moltissimi esponenti della vita politica del Paese, né è risolutiva la ricerca e individuazione dei responsabili. A necessitare oggi è una grande reazione civile, l'apertura di un grande discorso pubblico che coinvolge le forze politiche, sociali, i sindacati, le religioni. Un discorso che dovrebbe partire da due capisaldi fondamentali: la condanna di ogni forma di antisemitismo e la definitiva stabilizzazione dei valori della Costituzione.

Infine, la Cisl veneziana definisce il pestaggio un avvenimento gravissimo. La denuncia e il perseguimento dei colpevoli di questo atto esecrabile non sono però sufficienti. Non vanno sottovalutate e considerate residuali ogni azione che sia in violazione dei principi fondanti di democrazia e libertà sanciti dalla nostra Costituzione e ricordati dal Presidente Mattarella. La democrazia nel nostro Paese, repubblicano e antifascista, va quindi presidiata fattivamente e pubblicamente. All'onorevole Scotto - concludono dal sindacato - la solidarietà di tutta la Cisl di Venezia e l'ammirazione, a lui e a chi è corso in suo aiuto, per l'esempio e il coraggio di essere intervenuti direttamente a tutela dei principi costituzionali.

