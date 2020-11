IL PATRIARCA

VENEZIA La festa della Salute in tempo di Covid può diventare l'occasione per pensare e generare un mondo aperto, scongiurando il rischio di ridurre l'uomo a individuo. Il patriarca Francesco Moraglia nella Basilica della Salute, richiamando l'enciclica del papa Fratelli tutti, ha invitato i fedeli a tornare alle origini della fede, resistendo alla tentazione di mondanizzarsi. Presenti alla messa 65 fedeli, tra cui il sindaco Luigi Brugnaro e altre autorità civili e militari, mentre continuo è stato il flusso di fedeli nella rotonda maggiore della chiesa per una preghiera veloce e l'offerta delle candele votive. «L'individualismo consumista si sposa col paradigma efficientista della tecnocrazia ha affermato Moraglia -, generalmente insensibile alle istanze del bene comune perché concentrato sull'utilità immediata o sui vantaggi a breve termine che, sovente, spostano in avanti costi sociali e ambientali ben superiori ai ricavi. Non è difficile rintracciare in questo modello culturale l'approdo terminale di quella curvatura individualistica e liberista che contrassegna buona parte della modernità occidentale».

Il patriarca ha sottolineato come in questo contesto diventi fondamentale, per la comunità cristiana, ripensare nell'oggi l'essenziale (Gesù Cristo), rendendo più efficace la sua azione evangelizzatrice che rimane la più grande carità che la Chiesa può offrire al mondo e non potrà dispiegarsi adeguatamente se non sarà in grado di intercettare le culture che plasmano la nostra società, come pure gli stili di vita che si stanno imponendo a livello planetario in un mondo sempre più globalizzato. «La pandemia da Covid-19 ha travolto le nostre vite a livello familiare, economico e sociale e la stessa celebrazione di questa festa ne è condizionata al punto da viverla con acuita profondità interiore, ma con limitazioni a livello esteriore - ha detto ancora Moraglia -. Ciò ci fa tornare all'essenziale, alle motivazioni iniziali di queste celebrazioni. Attraverso l'intercessione della Madonna chiediamo per ogni uomo salute e pace, affinché ci sia la ripresa che tutti auspichiamo, ma non solo economica. Serve una ripresa antropologica».

Il patriarca ha voluto raggiungere la Basilica della Salute in gondola: «Vedo nella fatica dei gondolieri la fatica di tutte le famiglie - ha detto - degli operai, degli artigiani, delle piccole e medie imprese, senza tralasciare i liberi professionisti e il mondo variegato delle partite Iva».

Al termine della cerimonia, per la prima volta nella storia della festa, monsignor Moraglia ha raggiunto il sagrato della Basilica proferendo la benedizione papale con annessa indulgenza plenaria.

Daniela Ghio

