Moraglia: «Il logoramento di Venezia va fermato»

L'INTERVENTOVENEZIA «Venezia, città unica che paga uno scotto notevole per come è fatta e città piccola perché il suo territorio non solo è fragile ma anche poco esteso, ha bisogno di un progetto culturale che non sia esclusivamente idealista, ma concreto, che chieda una corresponsabilità diversa». Il patriarca Francesco Moraglia guarda al cambio dell'anno con in cuore le sorti della città. E fa un appello: «Venezia offre grandi opportunità lavorative: bisognerebbe che chi vive di questo amasse di più il territorio e riuscisse a...