Moraglia: don D'Antiga ha rifiutato un incontro

IL CASOVENEZIA «Ho incontrato don Massimiliano domenica pomeriggio, in presenza degli altri sacerdoti dell'area marciana, affidandogli l'esercizio del ministero nella basilica cattedrale. Nello stessa occasione l'ho invitato espressamente ad un nuovo incontro, con il pranzo, nella giornata di lunedì. Don Massimiliano, che in un primo tempo aveva accettato, ha in seguito declinato l'invito. Gli ho perciò esplicitamente richiesto, a breve, un nuovo incontro». LA REAZIONE E L'INCONTROIl giorno dopo la durissima presa di posizione pubblica di...