Montessori, genitori e docenti sono in attesa di una risposta

IL CASOVENEZIA A due giorni dall'inizio della scuola ancora nessuna svolta per quanto riguarda i docenti Montessori della primaria Renier Michiel. Dopo essere stati convocati a vuoto dall'Ufficio scolastico territoriale il 29 agosto con la promessa dell'immissione in ruolo, i docenti hanno inviato una raccomandata all'Ufficio regionale per chiedere spiegazioni. I genitori, dal canto loro, hanno invece scritto alla dirigente scolastica, fresca di nomina, chiedendo rassicurazioni per quanto riguarda l'avvio regolare dell'anno scolastico.«Finora...