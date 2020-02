Alla fine è stato deciso il rinvio per la tradizionale trasferta dei montespertolesi, in partenza dalla cittadina alle porte di Firenze gemellata, dal novembre del 1997, con Santo Stefano. E il motivo è scontato: Covid-19. «È con profondo dispiacere ha scritto ieri la Pro loco Montespertoli, organizzatrice del viaggio, in collaborazione con il Comune che informo che la gita a Santo Stefano non partirà. Data la situazione senz'altro eccezionale e dopo un'attenta riflessione, il consiglio dell'associazione ha deciso per il no, vista l'emergenza del coronavirus». Il piacevole rito si rinnovava ad ogni inverno, nell'ambito degli scambi turistico-culturali tra le due realtà, rappresentando l'occasione per gli ospiti di conoscere ulteriormente il comprensorio comeliano e i paesi limitrofi. Una permanenza, quella fiorentina, sempre molto ben organizzata anche a Santo Stefano, con la proposta di incontri ed approfondimenti, tali da suscitare notevole interesse. In molte occasioni, inoltre, i cittadini di Montespertoli hanno dimostrato la loro vicinanza ai comeliani: dalla battaglia per la galleria di Coltrondo (con un ordine del giorno, congiunto ed unanime tra maggioranza ed opposizioni, a sostegno di Palazzo Alfarè, nella lotta per la realizzazione dell'importante traforo) al post Vaia. «Vorremmo comunque sottolineare che non si è trattata di una decisione scontata, visti gli accordi presi con gli alberghi e il noleggio del pullman continua la Pro Loco . Detto questo c'è anche una bella notizia: vista la disponibilità degli hotel del Comelico, stiamo pensando di organizzare un'altra gita a maggio». La tempistica prevedeva l'arrivo della comitiva in Comelico stasera e il rientro domenica. Mentre il programma si sarebbe articolato tra sciate sulle piste di Padola, escursioni con pranzo in malga, a Dosoledo, Casamazzagno, shopping, messa e brindisi del gemellaggio, al bar La Siega.

Yvonne Toscani

